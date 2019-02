Ormeggi sociali: «I residenti pagheranno meno. L’amministrazione Pd li aveva penalizzati»

ORBETELLO – «L’abolizione dell’Isee è legittima» a sostenerlo è Ivan Poccia, consigliere comunale con delega al diportismo che risponde pubblicamente alle osservazioni dell’opposizione Pd.

«Hanno dell’incredibile le dichiarazioni del gruppo Pd Area Riformista – aggiunge Poccia – che, dopo aver rischiato di far sparire il sito di Santa Liberata anni addietro con tutte le ormai note vicende giudiziarie durante la precedente amministrazione e aver aumentato le tariffe ai residenti di oltre il 50% poi ridotto al 20% solo dopo le nostre rimostranze sulla stampa, non ha ancora ben chiara la situazione dei pontili».

«Non si comprende secondo quali criteri l’abolizione dell’Isee sarebbe illegittima – dice ancora il consigliere -quando invece è una grande semplificazione che faciliterà la procedura ai cittadini e darà respiro a un settore che porta con se un grande indotto. Nessun residente pagherà un euro in più rispetto a prima, ma anzi quasi tutti otterranno uno sconto sulla tariffa così come gli ultrasettancinquenni che otterranno ulteriori sconti».

«Nessuna concorrenza quindi per i commerciali – conclude Poccia – il cui bacino d’utenza non è certo il cittadino residente ma i non residenti per i quali sono state adeguate in maniera oculata le tariffe. Ancora una volta il gruppo Pd ha dimostrato di non conoscere a fondo le procedure e la natura stessa della concessione demaniale sparando a zero senza averne cognizione»