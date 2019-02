Nuovo circolo per Fratelli d’Italia: «C’è bisogno di un’opposizione incisiva, lo chiedono i cittadini»

GROSSETO – “È in fase di costituzione e stiamo raccogliendo adesioni per il nuovo circolo di Fratelli d’Italia a Castiglione della Pescaia” ad annunciarlo è Fabrizio Rossi portavoce provinciale di Fdi.

“E’ da diverso tempo che il nostro partito è presente nel panorama castiglionese – precisa Rossi – ma non in modo organico e organizzato. Pertanto, viste anche le numerose richieste di cittadini, che ci sono pervenute in quest’ultimi mesi, abbiamo deciso di ricostruire il Circolo di Fratelli d’Italia a Castiglione, per dare delle risposte ai castiglionesi che vogliono un’opposizione incisiva all’attuale amministrazione a guida Pd, ormai logorata e priva di lungimiranza”.

“In questa prima fase – continua Fabrizio Rossi – svolgerò il ruolo di commissario del costituendo circolo, per poi successivamente affidare in un secondo momento l’incarico di responsabile di zona non appena il direttivo si sarà costituito. Questo è un passo molto importante per il nostro partito. Un partito che è ben radicato sul territorio provinciale e che vuole mettere radici profonde a Castiglione, come storicamente è sempre stato”.

“Infatti – conclude Rossi – abbiamo già notevoli circoli e responsabili di zona sull’Amiata, a Follonica, Pitigliano, Manciano, Orbetello, Gavorrano, Roccastrada, Scarlino Capalbio, Semproniano e Monte Argentario e in tantissime altre realtà della nostra provincia. Con il circolo di Castiglione della Pescaia, andremo così a coprire un territorio importante come quello castiglionese”.