La Maremma da primato: a Montecarlo il principe Ranieri promuove Santa Fiora

SANTA FIORA – «A margine del convegno “Pratiche innovative per un turismo sostenibile”, organizzato nel Principato di Monaco dall’associazione dei Paesi Bandiera Arancione, il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, ha avuto il privilegio di un incontro con il Principe di Monaco, Alberto II» a farlo sapere una nota del Comune.

«Nel corso del colloquio il Sindaco Balocchi ha avuto modo di rappresentare al Principe la storia di autonomia della contea di Santa Fiora – spiega la nota – che per molti secoli, prima con la famiglia Aldobrandeschi e poi con gli Sforza, ha rappresentato uno Stato. Il Principe Alberto ha confermato al sindaco la sua conoscenza della casata Sforza, facendosi poi immortalare in alcune foto ufficiali con i rappresentanti del Comune di Santa Fiora».

«Oltre a rappresentare un riconoscimento per il lavoro che sta portando Santa Fiora a crescere dal punto di vista turistico e dell’immagine – commenta il sindaco Federico Balocchi – è stata un’occasione ricca di stimoli e di opportunità, che ha proiettato il nostro Comune in un contesto turistico di grande importanza. Il Principe Alberto è molto attento alle questioni ambientali e la scelta di Montecarlo è stata significativa per i comuni Bandiera Arancione, che vogliono lanciare nuove soluzioni di sviluppo sostenibile integrale».