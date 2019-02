GROSSETO – Incidente in città questa mattina a Grosseto all’intersezione tra le via Scansanese e via Rossini. Due auto si sono scontrate. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale. Per alcuni minuti il traffico è stato deviato e ha subito rallentamenti. Sono intervenuti anche gli operatori del 118 per soccorrere le persone coinvolte. Non sarebbero gravi le condizioni dei feriti.

