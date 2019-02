Luigi Di Maio ed il Decreto Dignitá: un argomento al momento molto sentito, non solo in Maremma, ma in Italia in generale. Si tratta del primo intervento di rilievo marcato Lega – Movimento 5 Stelle nel nuovo governo. Vediamo quindi che cos’è esattamente e quale sará l’impatto – teoricamente – voluto.

Decreto Dignitá: che cosa prevede?

La Legge 9 agosto 2018, n. 96, piú conosciuta come Decreto Dignitá si concentra principalmente su due finalitá:

Misure a tutela dei lavoratori e delle imprese, grazie ad interventi sulle tipologie di contratto e sulle delocalizzazioni all’estero.

Strumenti per combattere, o almeno limitare, la ludopatia e le dipendenze da gioco d’azzardo e scommesse.

Per quanto riguarda il primo punto, Luigi Di Maio ha parlato di una vera e propria rottamazione del Jobs Act, anche se, leggendo bene, le modifiche contenute in questo nuovo decreto non sono proprio cosí radicali. Il fattore che probabilmente differisce maggiormente dalla vecchia legislazione è la limitazione sui contratti a tempo determinato. Dopo 12 mesi dall’assunzione di un dipendente infatti, si dovrá specificare il motivo per cui la persona è stata assunta con contratto a tempo determinato invece che indeterminato. In mancanza di motivazione valida, il contratto si trasformerá automaticamente in posto fisso. Un argomento che sta a cuore a molti giovani italiani che, forse e si spera, vedono cosí una possibilitá in piú per poter rimanere nel Belpaese, piuttosto che trasferirsi all’estero come giá molti hanno dovuto fare a causa della precarietá del sistema lavorativo italiano.

Per quanto riguarda il secondo punto sul gioco d’azzardo, il Decreto Dignitá vieta qualsiasi forma di pubblicitá relativa a giochi o scommesse che prevedono possibili vincite di denaro, ma non solo. Vediamolo piú nel dettaglio nel caso della Maremma.

Il Decreto Dignitá in Maremma

Il comune di Orbetello è il secondo in Toscana, dopo Scarlino, per quanto riguarda la spesa da gioco d’azzardo. Le cifre parlano di:

circa 68,27 milioni di euro in totale

831 euro pro capite

597 apparecchi fisici

corrispondente a 7,3 macchinette ogni 1.000 abitanti

Giocare gratis nei casinó online grazie ai bonus senza deposito Free Spins, come probabilmente provare gli apparecchi fisici, è un’esperienza che molti abitanti della Toscana vogliono provare almeno una volta. Il Decreto Dignitá non è contrario al gioco d’azzardo in senso assoluto, ma solamente alla comunicazione di tipo promozionale che lo riguarda. Le sanzioni per chi non rispetta la nuova legge, saranno pari al 5% del valore della pubblicitá e, in ogni caso, non saranno inferiori ai 50.000 euro.

Il “distanziometro” e altre restrizioni

Il Decreto Dignitá, con il “Distanziometro”, vieta inoltre di aprire un punto gioco a meno di 500 metri di distanza dai cosiddetti luoghi sensibili, come chiese, scuole, centri sociali, ospedali, banche e addirittura esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi. Ció significa quindi non un totale divieto al gioco, ma solamente una limitazione per questioni di sicurezza. La Toscana puó inoltre decidere se considerare come sensibili anche luoghi di altro tipo.

Oltre a questo, sará consentito giocare alle macchinette solamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria personale. In questo modo si avrá un controllo sulla maggiore etá dei giocatori. Al contrario del divieto di pubblicitá che ha validitá immediata, in questo caso gli esercenti hanno tempo addirittura fino al 1o gennaio 2020 per rimuovere le apparecchiature che non presentano questo sistema di controllo.

Un’iniziativa attuata in tutta Toscana, e quindi anche in Maremma, è stata inoltre l’organizzazione di incontri nelle scuole per sensibilizzare gli studenti e gli scolari sulla gestione delle finanze. La consapevolezza al consumo nei giovani infatti, puó essere un’ulteriore arma per limitare la dipendenza dal gioco d’azzardo che, se avvicinato con raziocinio e controllo, rappresenta semplicemente un divertimento senza alcun pericolo.