Il Comune punta sul fitness: 20mila euro d’investimento per i nuovi attrezzi del palazzetto

MONTEROTONDO MARITTIMO – “Il Palazzetto comunale sportivo di Monterotondo Marittimo, in via Matteotti, è stato dotato di nuovissime attrezzature per il fitness, acquistate dal Comune con un investimento di 20mila euro” a farlo sapere una nota del Comune.

Si tratta di 6 macchinari isotonici, un tapis roulant e una cyclette. “È nostro interesse incentivare la pratica sportiva a tutti i livelli e a tutte le età, partendo dalla cura degli spazi adibiti allo sport. – spiega il sindaco Giacomo Termine – Il materiale acquistato dal Comune consentirà di ampliare le possibilità di utilizzo del palazzetto comunale dello sport e, come auspichiamo, di intercettare nuovi fruitori. Oltre al fitness, questi macchinari sono importanti per gli esercizi preparatori alle specifiche discipline sportive”.

“Lo sport è un elemento essenziale per la salute e il benessere – aggiunge il sindaco Termine – proseguiamo, così, nel percorso avviato per garantire la qualità della vita dei cittadini che risiedono a Monterotondo Marittimo, attraverso l’attenzione ai servizi, alla famiglia e alla scuola, allo sport e alla socialità, e attraverso la cura e la manutenzione degli spazi pubblici.”

“Proprio perché riconosciamo l’importanza della pratica sportiva – conclude Termine – il Comune garantisce ai cittadini la possibilità di frequentare la palestra con tariffe davvero basse, quasi simboliche. Solo per fare degli esempi, nelle attività singole, l’uso occasionale costa due euro all’ora; l’abbonamento settimanale costa 5 euro e quello mensile 15 euro al mese.”