Droga e furti: preso uno straniero senza permesso di soggiorno. Sarà espulso

CASTEL DEL PIANO – Ieri mattina i carabinieri di Castel del Piano hanno fermato un immigrato che, risultato senza permesso di soggiorno, è stato espulso dall’Italia.

Il fermo del cittadino straniero, un ragazzo turco di 30 anni, è avvenuto nell’ambito dell’attività di controllo del territorio. L’uomo, risultato essere un immigrato irregolare, è stato accompagnato in questura, dov’è stato accertato che a suo carico ci sono anche condanne per reati in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona .

A quel punto sono state, quindi, avviate dall’ufficio immigrazione della le procedure di espulsione dal territorio nazionale e lo straniero è stato accompagnato alla frontiera di Fiumicino per il successivo rimpatrio in Turchia a cura del personale della Polizia di Stato, avvenuto in serata.