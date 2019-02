Escursione fra Magliano e Scansano con la Uisp: partenza da Pereta e passaggio per le Zolfiere

MAGLIANO IN TOSCANA – Domenica le lega trekking Uisp di Grosseto effettua un’escursione nella zona di Pereta, nel territorio dei comuni di Magliano e Scansano.

Partendo dal paese e attraverso sterrate, campi e bei panorami circostanti, si raggiungeranno i siti minerari delle Zolfiere e di Cerreto Piano, dove si estraevano zolfo, antimonio e cinabro e dove rimangono i resti degli impianti minerari. Quindi il percorso ad anello riporterà al paese di Pereta dopo circa 14 chilometri di media difficoltà.

Appuntamento per i grossetani in via Ravel entro le ore 8,45. Info Daniela 3397091918.