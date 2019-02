Dopo il vento torna il Carnevale: ecco tutti i prossimi appuntamenti

PITIGLIANO – Domenica 24 febbraio, a causa del vento forte, non è stato possibile realizzare la sfilata dei carri allegorici a Pitigliano, che è stata rimandata al 10 marzo.

I prossimi appuntamenti con il Carnevale di Pitigliano sono tutti confermati: venerdì 1 marzo, alle 20, si terrà la cena spettacolo in piazza della Repubblica, all’interno della tendostruttura riscaldata, sabato 2 marzo, alle 16 e 30, il Festival di San Rocco al Teatro Salvini e la sera alle 22 e 30 il tradizionale grande veglio in maschera nella tendostruttura in piazza della Repubblica.

Prevista durante la serata la premiazione delle migliori maschere del veglione. Domenica 3 marzo, alle 14 e 30, uscita dei carri allegorici con partenza da piazza Nenni, parata dei gruppi di ballo e corteo mascherato. In piazza della Repubblica festa in maschera con merenda. Martedì 5 marzo, alle 14 e 30 uscita dei carri allegorici con partenza da piazza Nenni e sfilata nelle vie della zona nuova del paese. Festa finale per tutti in piazza Nenni. E domenica 10 marzo ultima uscita dei carri allegorici.

L’ingresso al Carnevale di Pitigliano è libero. Il Comune ricorda che ha emesso l’ordinanza in merito al divieto di vendita ed utilizzo di bombolette schiumogene spray in tutto il territorio comunale per il periodo tra il 17 febbraio e 5 marzo 2019. Le stelle filanti spray sono ammesse.