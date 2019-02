Tripudio Grosseto Handball, battuto Ego Tavarnelle e terzo posto al sicuro

GROSSETO – Rialza la testa nel migliore dei modi possibili la Solari Grosseto Handball, in una splendida cornice di pubblico, battendo 34-31 il Tavarnelle, una delle antagoniste più accreditate alla vittoria del campionato. Un successo importante dopo una striscia negativa fatta di un solo punto in quattro turni, cercato e voluto sin dai primi minuti. Nulla è lasciato al caso dal tecnico Radi che, per l’occasione, causa l’assenza di Quinati, adotta nuove strategie di gioco e schiera Del Giudice ala destra. Quest’ultimo e De Florio, ala sinistra, si dimostrano subito spine nel fianco degli avversari. Primo tempo senza storia, il Tavarnelle non riesce ad arginare i maremmani che al 26′ della prima frazione doppiano addirittura gli avversari, fissando il vantaggio sul 18-9. Il primo tempo si conclude quindi 19 a 12 per i biancorossi.

Nel secondo tempo il Tavarnelle, meglio impostato in campo, rifila un break di tre reti ai padroni di casa e accorcia. Da qui in poi il gap tra le due squadre si mantiene sempre sulle 6 reti. Gli ospiti non demordono e controbattono colpo a colpo gli affondi dei grossetani. E’ una lotta di nervi ma i locali tengono ben salda la concentrazione, anche quando negli ultimi minuti di gioco, un inevitabile calo di lucidità, permette ai chiantigiani di avvicinarsi ma invano. Alla fine Grosseto trionfa 34 a 31 con giocate apprezzate dal pubblico e scelte tecnico-tattiche sempre ponderate. Anzi, in qualche frangente, coach Radi fa riposare qualche elemento di spicco inserendo nuovi giovani, senza ricadute sul rendimento della squadra.

Con questa vittoria i maremmani mantengono la terza posizione in solitaria, anche se il Tavarnelle deve recuperare un incontro all’esito del quale potrebbe raggiungere di nuovo in classifica i biancorossi, comunque avanti per differenza reti. Ora pausa di due settimane e appuntamento al 9 marzo per la trasferta in terra ligure contro lo Spezia.

Grande Baricci tra i pali e gradito ritorno di Brizzi, un altro portiere che sa il fatto suo. Esplosivo come sempre Del Giudice, lotta a tutto campo e gioca per la squadra, 12 reti all’attivo, uno dei migliori realizzatori in Serie BM quest’anno. Immancabili Coppi, Sbardellati e De Florio, tutti a segno con 5 reti, alcune delle quali di pregevole fattura. Lotta al centro dell’attacco il pivot Miglianti che con caparbietà arpiona diverse palle e gonfia la rete avversaria ben 4 volte. Una rete ciascuno per Bacci, Grechi e Coppola. Bene la difesa, anche se 31 reti dell’avversario non sono poche.

La classifica del campionato di Serie BM: Poggibonsese 24 punti, Olimpic 23, Grosseto 17, Tavarnelle 15, Bastia 14, Prato 12, Montecarlo 11, Medicea 7, Spezia 5, Carrara 0.