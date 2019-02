Senzuno ritorna al comando con due risultati utili, Massa Valpiana rallenta

GROSSETO – Il Senzuno si riprende il comando nel campionato Elite Uisp. Lo fa giocando due volte in una settimana, prima nel recupero di Gavorrano, pareggiato 1-1, poi liquidando 3-1 il Venturina. La Torbiera, che ha osservato il turno di riposo, si ritrova a meno due in classifica ma con lo stesso numero di partite giocate. Da qui alla fine, insomma, sarà lotta a due per il miglior piazzamento nella griglia playoff. Ci sono solo vittorie, nel quindicesimo turno, tre delle quali sono ottenute in campo esterno. Intanto da sottolineare l’impresa del Gavorrano, che dopo aver fermato la capolista va a sbancare il rettangolo della Disperata Scarlino, terza in classifica, per 4-2. Molto bene la Marsiliana, pokerissimo a Prata, mentre di misura è il successo del Torniella che va sbanca Polverosa.

In Eccellenza rallenta il Massa Valpiana, frenato in casa dal sempre solido Sant’Angelo Scalo. Il Boccheggiano travolge a domicilio l’Atletico Grosseto e accorcia a -6, ma con una partita giocata in più, un punto sotto c’è il Montemerano che dopo il blitz di Seggiano nel recupero perde una buona chance di mantenere il secondo posto pareggiando in casa con l’Alberese. Scoppiettante 2-2 nel match Seggiano-Paganico, successi fotocopia (2-1) per il Magliano sul Granducato e per il Ribolla a Campagnatico.

Elite

Recuperi

Gavorrano-Senzuno 1-1

Marsiliana-Torniella 28 febbraio

Quindicesima giornata

Disperata-Gavorrano 2-4

Prata-New Team 1-5

Polverosa-Torniella 0-1

Senzuno-Venturina 3-1

Riposa: Torbiera

Classifica

Damoka Senzuno 26 *

Torbiera 24 *

Disperata 19

Algida Benini Venturina 17

Torniella 17 **

New Team Marsiliana 17*

Pizzeria Ballerini Gavorrano 17

Polverosa 16 *

Prata 11

Eccellenza

Quindicesima giornata

Recuperi

Seggiano-Montemerano 2-3

Ribolla-Campagnatico 2-0

Paganico-Sant’Angelo 2-0

Seggiano-Alberese 28 febbraio

Chiusdino-Massa Valpiana 7 marzo

Sant’Angelo-Alberese 7 marzo

Sedicesima giornata

Montemerano-Alberese 1-1

Campagnatico-Ribolla 1-2

Seggiano-Paganico 2-2

Massa Valpiana-Sant’Angelo 1-1

Atletico Grosseto–Boccheggiano 1-4

Magliano-Granducato 2-1

Riposa: Chiusdino

Classifica

Massa Valpiana 35 *

Boccheggiano 29

Montemerano 28 *

Paganico 23

Magliano 22

Chiusdino 21 *

Seggiano 20 *

Sant’Angelo 18 *

Alberese 16 **

Ribolla 15

Campagnatico 15

Atletico Grosseto 14

Granducato del Sasso 1 *

*Una partita in meno

** Due partite in meno