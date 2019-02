Rifiuti: sacchetti per il porta a porta disponibili al punto di raccolta. Ecco quando ritirarli

FOLLONICA – «L’Amministrazione comunale di Follonica e Sei Toscana informano i cittadini residenti nelle zone servite dal porta a porta con ritiro domiciliare (Campi Alti, Capannino, Cassarello, Corti Nuove, San Leopoldo, San Luigi, Senzuno, via Massetana, 167 Est, 167 Ovest) che è possibile ritirare la fornitura dei sacchi al punto consegna di Sei Toscana in via Leopardi presso i cantieri comunali» a farlo sapere una nota di Sei Toscana.

Il punto di consegna osserverà i seguenti orari di apertura:

– Lunedì dalle ore 9:00 alle 13:00

– Mercoledì dalle ore 13.00 alle 17.00

– Sabato dalle ore 9:00 alle 13:00

«L’Amministrazione e Sei Toscana – prosegue la nota – raccomandano sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dal regolamento comunale e ricordano a tutti i cittadini le corrette modalità di conferimento dei propri rifiuti. Carta e cartone devono essere conferiti all’interno dei sacchi di carta in dotazione (giorno di ritiro: martedì); il multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio e tetrapak) devono essere conferiti all’interno dei sacchi di colore giallo in dotazione (giorno di ritiro: giovedì); l’indifferenziato deve essere conferito all’interno dei sacchi in dotazione di colore grigio (giorno di ritiro: venerdì); gli imballaggi in vetro devono essere conferiti sfusi all’interno del mastello verde (giorno di ritiro giovedì, la raccolta ha cadenza quindicinale); l’organico, chiuso all’interno di sacchetti biodegradabili (come quelli in distribuzione presso i supermercati), deve essere conferito all’interno del mastello di colore marrone (giorni di ritiro: lunedì, mercoledì e sabato)».

«In caso di necessità – conclude la nota – è inoltre possibile fare richiesta del servizio di raccolta pannolini, pannoloni, traverse. Questo servizio è rivolto a famiglie con anziani, neonati, degenti che ne abbiano effettivamente bisogno. La richiesta va effettuata al momento del ritiro dei sacchi e prevede la fornitura di sacchi di colore viola».