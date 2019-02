GROSSETO – Visita nella redazione de IlGiunco.net per la presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere Lidia Bai, che in diretta Facebook ha parlato dei progetti messi in campo dal Parco e dalle prospettive future. Tra i tanti temi trattati quello del turismo, settore che rientra nella “mission” del Parco e che lo vede al centro di tante iniziative realizzate in collaborazione con i sette Comuni del territorio e con il neonato ambito turistico Maremma Toscana area nord.