Raccolta firme per aumentare le corse dei bus, Tiemme: «Decidono Comune e Provincia»

GROSSETO – «Tiemme precisa di gestire il servizio di trasporto pubblico sul territorio di competenza, compreso il territorio comunale e provinciale di Grosseto, in base a quanto è previsto nel contratto di servizio che è stato sottoscritto con la Regione Toscana» a farlo sapere l’azienda che gestisce il servizio degli autobus in merito alla raccolta firme partita a Marina di Grosseto per aumentare i collegamenti con il capoluogo.

«L’azienda – prosegue la nota di Tiemme – nel prendere atto delle segnalazioni che sono state avanzate dai cittadini di Marina di Grosseto attraverso una petizione che fa riferimento ai collegamenti attualmente disponibili tra la frazione ed il capoluogo nonché di altre analoghe richieste, specifica che si farà carico di trasmettere le richieste agli Enti competenti, ovvero l’Ufficio Territoriale della Provincia di Grosseto e il Comune di Grosseto, in modo tale che questi possano valutarle nel merito all’interno del competente Comitato Tecnico Territoriale, il quale determinerà le valutazioni del caso sulla base della programmazione del servizio».