Primarie Pd, Rosato: «Con Martina verso le riforme di cui questo paese ha bisogno»

GROSSETO – «La cosa più importante di queste primarie è andare a votare». Ne è convinto Ettore Rosato, esponente e parlamentare del Partito democratico, in Maremma in vista delle prossime primarie del 3 marzo per parlare della mozione Martina. «Partecipare alle primarie significa partecipare alla vita pubblica, alla vita del Pd e dare una mano al partito».

Poi Rosato continua: «Scegliere Maurizio Martina significa scegliere un candidato che ha le caratteristiche per guardare avanti con attenzione ad un sistema di riforme di cui questo paese ha ancora bisogno, e questo va fatto mettendo insieme le energie migliori».

«Credo che il Pd debba avere una grande spinta nel saper ripartire dalle cose buone che hanno caratterizzato il nostro governo. Guardando con fiducia al mondo ampio del centrosinistra, a chi ci ha votato e anche a chi non ci ha votato, ma si tratta comunque di voti che possiamo recuperare».

Rosato commenta poi le elezioni in Sardegna «Abbiamo perso la regione, e questa è una grande ombra, nonostante tutto siamo il primo partito, abbiamo dato una grossa svolta in un momento in cui tutti dicevano “non c’è niente da fare contro Movimento 5 Stelle e Lega, stiamo andando verso un nuovo bipolarismo e vi schiacceranno. Non è andata così: quattro elettori su cinque che avevano scelto i 5 Stelle li hanno abbandonati. Dobbiamo ripartire cercando quegli elettori, mentre con il Movimento 5 Stelle non abbiano niente da condividere, abbiamo molta da condividere con un pezzo del loro elettorato. Elettori che si sono illusi o che hanno sperato che dietro quella politica, dietro quei volti ci potesse essere coerenza. Invece sono incoerenti. Dobbiamo contrastare la pericolosa politica di Salvini che divide questo Paese in cui cerca ogni giorno un nemico che è il diverso e questo non aiuta un Paese come l’Italia a cui fa fare solo passi indietro».