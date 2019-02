Match infrasettimanale per la Gea, faccia a faccia con il San Giovanni Valdarno

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto consuma l’ultimo turno infrasettimanale della regular season di serie D ospitando domani sera mercoledì, alle 20,30 al Palasport di via Austria, il Galli San Giovanni Valdarno.

Ventiduesima giornata di serie D da prendere con le molle dalla capolista, che ha ormai preso il largo in una classifica che alle spalle di Grosseto e Campi Bisenzio (distanti) quattro punti, si sta rifacendo sotto il Biancoverde Firenze, che ha agganciato Certaldo e Asciano. I valdarnesi, che vantano il miglior attacco di tutto il girone A con 501 punti realizzati (terza la Gea con 478), all’andata hanno inflitto il primo stop della stagione a Santolamazza e compagni (89-81), dopo una striscia iniziale di sei successi.



I ragazzi di Pablo Crudeli, che domenica scorsa hanno rimesso in piedi solo nell’ultimo quarto (grazie ad una serie di penetrazioni e ad una difesa d’acciaio) il match di Calenzano, devono insomma scendere in campo con la giusta determinazione per evitare sorprese da un avversario che, come i biancorossi grossetani, ha sei giocatori in tripla cifra: il leader del Galli è Fedeli, quarto con 328 punti in una graduatoria guidata da Matteo Perin a 354. Gli altri grossetani sopra i cento punti sono: Roberti (298), Santolamazza (165), Canuzzi (117), Ricciarelli (106) e Morgia (102). I valdarnesi allenati da Patrizio Morelli sono reduci dalla vittoria esterna sul campo di Castelfiorentino.

La Gea si presenterà in campo priva di Samuele Tattarini, ma recupera il prezioso Dario Romboli. Confermati i dieci giocatori a referto a Calenzano, con la probabile aggiunta del play dell’Under 18 Marco Baffetti. I convocati: Canuzzi, Zambianchi, Perin, Romboli, Morgia, Furi, Ricciarelli, Santolamazza, Gruevski, Roberti, Bocchi, Baffetti. Arbitri: Tommaso Pastorelli di San Vincenzo e Tommaso Cavasin di Rosignano.



22° turno, mercoledì 27 febbraio: Campi Bisenzio-Biancoverde Firenze (28/2), Valdambra-Gialloblù Castelfiorentino, Gea Grosseto-Galli SGV, Sibe Calenzano-Valbisenzio Vaiano (7/3), Basket Sestese-Jokers, Banca Cras Asciano-Laurenziana, Affico-Poggibonsi, Firenze Due-Certaldo.

Classifica: Gea Grosseto 36 punti; Campi Bisenzio 32; Virtus Certaldo, Biancoverde e Asciano 26; Basket Sestese, Valbisenzio Vaiano e Laurenziana Firenze 24; Valdambra e Galli 22; Poggibonsi 20; Calenzano 18; Jokers 16; Affrico 14; Castelfiorentino 4; Firenze Due 2.

Marcatori: Perin (Grosseto) 354, Barbieri (Certaldo) 348, Cantini (Certaldo) 335, Fedeli (Galli) 328, Roberti 298.