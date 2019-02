Lavoro: i Comuni di Follonica e Castiglione assumono 18 persone. Ecco come fare domanda

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia ha pubblicato sull’home page del sito istituzionale a questo LINK, nella sezione trasparenza e all’Albo online, l’avviso di selezione pubblica per esami che porterà alla redazione di una graduatoria unica dei comuni di Castiglione della Pescaia e Follonica per l’assunzione di istruttori di Vigilanza categoria C, a tempo determinato.

Relativamente all’anno 2019 saranno 18 le unità lavorative che prenderanno servizio per sei mesi nei due comuni e 8 a Castiglione della Pescaia e 10 a Follonica. La graduatoria avrà validità anche per gli anni 2019, 2020 e 2021. I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono i seguenti: diploma di scuola superiore, patente A2 e B.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Castiglione della Pescaia entro il giorno 27 marzo 2019 e la prova d’esame sarà unica prevista per il giorno 4 aprile 2019 e consisterà in uno scritto composto da una serie di quiz a risposta multipla.