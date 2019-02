In paese c’è un nuovo medico di famiglia: ecco chi è e quando entra in servizio

MONTEROTONDO MARITTIMO – A Monterotondo Marittimo il medico di famiglia Federica Colonna da lunedì 4 marzo presterà servizio in sostituzione del dottor Massimo Giorli.

“Siamo felici che non ci sia stata interruzione del servizio – afferma il sindaco di Monterotondo, Giacomo Termine – e per questo ringraziamo la Asl. Diamo il benvenuto e facciamo gli auguri di buon lavoro alla dottoressa Federica Colonna salutando con affetto il dottor Massimo Giorli. Ricordiamo che gli assistiti non dovranno fare alcun atto per passare al nuovo dottore, perché avverrà tutto in automatico. Specifichiamo, inoltre, che l’incarico sarà comunque temporaneo.”