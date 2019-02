Il Maremma Super Rugby torna al successo in grande: 57-5 all’Arezzo

GROSSETO – Torna alla vittoria il Maremma super rugby contro i pari età del Vasari Arezzo. Reduce da una pesante sconfitta all’isola d’Elba, la franchigia maremmana costituita dal Grosseto rugby club e dal Rugby Golfo si è rifatta contro i malcapitati aretini per 57 a 5.



La cronaca della partita ha visto i grossetani partire con l’acceleratore abbassato e andare subito in meta con il capitano Tamburro. Poi è iniziato lo show di Martini che è andato in meta per due volte. Montella, invece, ha sfiorato per due volte la marcatura prima della fine del tempo. Nella ripresa Martini tornava a schiacciare l’ovale, prima di un calo di concentrazione che il Vasari sfruttava per segnare una rocambolesca meta. È solo un attimo, però, perché i maremmani tornavano a rimpinguare il punteggio per ben due volte, prima con il pilone Porta poi con Martini che cala il poker, con la quarta segnatura personale.

Infine il Super rugby chiudeva in bellezza con altre due mete: una di Frati e l’altra, spettacolare, di Rezza servito da Besar. Il punteggio è stato arrotondato dalle trasformazioni dell’estremo Marchese, migliore in campo. Domenica prossima partita in casa con Siena.