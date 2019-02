Gavorrano più volte raggiunto in zona Cesarini. Infortuni, numeri e curiosità

BAGNO DI GAVORRANO – Quello di Forte dei Marmi è stato il quarto pareggio esterno della stagione per il Gavorrano. Il gol di Fenati al 39′ della ripresa è il sesto subito dai rossoblù in zona Cesarini. I gol contro Montevarchi, Prato e Real Forte sono costati la mancata vittoria ai maremmani; quelli con il San Donato hanno portato dal pareggio alla sconfitta.

Ininfluente il 3-2 nel finale del Seravezza Pozzi. Nel complesso sono stati nove i punti persi nel finale. A nove gare dalla conclusione del torneo (cinque in casa e quattro fuori) i ragazzi di Marco Cacitti, autori finora di ben 20 punti nel solo girone di ritorno, possono comunque sperare ancora in un posto tra le prime cinque del girone E, anche se non sarà facile recuperare sette punti. Contro la Sangiovannese oltre all’infortunato Lamioni, vittima di una brutta distorsione alla caviglia, non ci sarà il capitano Federico Conti, incappato nella quarta giornata di squalifica dell’anno.

Con quello di domenica scorsa sono saliti a 19 i punti conquistati lontano dallo Malservisi-Matteini; lo stadio di casa ha invece portato 25 punti ai ragazzi del presidente Balloni. Quaranta i punti conquistati nel primo tempo, quattro in meno di quelli reali. Il difensore Mattia Placido è intanto il 13° giocatore della rosa 2018-2019 ad andare a segno.