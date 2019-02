Amministrative2019, Capalbio senza Centrodestra. Valentini: «Voteremo Lanzillo»

CAPALBIO – «Il centrodestra non esprimerà un proprio candidato, pur non avendo accordi specifici voterò e faro votare Valerio Lanzillo». Guido Valentini, coordinatore del centrodestra a Capalbio, parla delle prossime elezioni amministrative nel comune più a sud della provincia.

«Dall’altra parte c’è una lista che si dice civica e che ha al proprio interno esponenti iscritti al Pd, quindi certo non è la lista che potrei votare, non voterò Bellumori e Teodoli, come non credo che lo voteranno i cittadini di centrodestra».

«Come ho detto, il centrodestra non ha un proprio candidato, e quando abbiamo saputo che Lanzillo si sarebbe candidato abbiamo pensato di convergere sulla sua figura, anche se nella sua lista non ci sono persone iscritti a partiti di alcun tipo e senza alcun accordo. Tra l’altro si tratta di persona seria e il cui programma rispecchia i valori e gli obiettivi cari alla destra».