Verso le primarie del Pd: «Importante momento di partecipazione». Ecco dove e come si vota

CAPALBIO – Il 3 marzo, dalle 8 alle 20, le elettrici e gli elettori che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd” potranno votare ai seggi del Partito Democratico per le primarie per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico e per rinnovare l’Assemblea Nazionale.

«Le primarie sono il momento più alto per la vita interna del Pd – dice Marco Donati, segretario Unione Comunale e Presidente della Direzione Provinciale del Pd grossetano. l’unico partito in Italia che elegge in modo democratico e aperto i suoi organismi dirigenziali. Invitiamo tutti i cittadini a venire a votare, e ringrazio fin da ora tutti i militanti e simpatizzanti che si sono resi disponibili per organizzare questo importante momento di partecipazione».

La lista dei seggi:

Seggio n. 1 aperto dalle 9 alle 13 a Capalbio piazza Silone nella sede Pd (dopo le ore 13 presso uno spazio aperto al pubblico del circolo il campo a Borgo Carige;

I Seggi n. 2, 3 e 4 aperti a Borgo Carige presso uno spazio aperto al pubblico del Circolo Il Campo dalle 8 alle 20.

I candidati alla carica di segretario sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Possono votare tutti i cittadini maggiorenni che si riconoscono nei valori del Pd. Le consultazioni sono aperte, previa registrazione online, anche ai giovani tra i 16 e i 18 anni, a studenti e lavoratori fuorisede, e ai cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Per le primarie Pd si vota dunque solo domenica 3 marzo, dalle 8.00 alle 20.00. Occorrono un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e due euro (tranne per i tesserati).

La preferenza si esprime tracciando un solo segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale.