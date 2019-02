GROSSETO – Situazione molto particolare per il meteo in provincia di Grosseto. Nel capoluogo, nella giornata di mercoledì 27 febbraio, sono attese temperature addirittura di 20 gradi.

Ma questo caldo anomalo non sta a significare che l’inverno è terminato, considerando che le minime si manterranno piuttosto basse, con la temperatura che non sarà dallo zero centigrado nelle ore più fredde del weekend.

Potrebbe anche tornarsi a vedere un po’ di pioggia, principalmente nella giornata di venerdì 1 marzo. Massime in aumento ovunque, ma all’interno e sull’Amiata continuerà a fare piuttosto freddo di notte.

