Scritte contro la Lega sui vetri del ristorante: «Non ci faremo intimidire dai soliti vigliacchi»

FOLLONICA -“Certamente non ci faremo intimidire da qualche scritta ingiuriosa apparse a Follonica, dove venerdì sera centinaia di persone si erano riunite pacificamente per festeggiare, tra l’altro, l’apertura della nuova sede del partito a Grosseto”. a dirlo è Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega.

“A nome mio e del gruppo consiliare-prosegue l’esponente leghista- vogliamo, dunque, stigmatizzare con forza quanto accaduto e contemporaneamente esprimere la nostra massima vicinanza a Susanna Ceccardi, nostra coordinatrice regionale, oggetto d’inaccettabili offese da parte dei soliti vigliacchi.”

“Purtroppo-precisa la rappresentante del Carroccio-come si suol dire “la mamma degli imbecilli è sempre incinta” e quindi non ci stupiamo delle frasi follonichesi; ci spiace, poi, per il ristoratore che non ha fatto altro che ospitare, nel suo locale, una normale riunione conviviale di un partito.”

“Gli autori degli insulti-conclude Elisa Montemagni-devono avere, comunque, chiara una cosa: la Lega, anche in Toscana, non si farà certo spaventare da un po’ di vernice rossa, ma proseguirà nella sua opera tesa a far sì che i cittadini possano finalmente vivere in una regione dove il tema sicurezza non sia più un optional.”