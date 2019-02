Ripascimento: «Cantieri sbloccati, i consiglieri comunali leggano meglio i documenti»

GROSSETO – “Non sono tempi di slogan, ma di fatti concreti e la Lega parla con gli atti. I consiglieri comunali del Pd di Orbetello dovrebbero saperlo e, se non lo sanno, almeno che si consultino con gli alleati”. Esordisce così l’onorevole Mario Lolini, tirato in ballo dal gruppo consiliare Pd-Area Riformista che sostiene come nessun decreto sia stato emanato dal Consiglio dei Ministri per sbloccare i soldi destinati ai ripascimenti delle coste toscane e maremmane, dopo l’ondata di maltempo dello scorso autunno. Una delibera emanata la scorsa settimana ed annunciata, con tanto di documentazione inviata alla stampa, proprio dall’onorevole Lolini.

“Se i consiglieri di minoranza orbetellani avessero letto le carte – sostiene Lolini- avrebbero visto che il Governo stanzia quasi 96milioni di euro, di cui circa 8,5 destinati alla Regione Toscana per fronteggiare lo stato di emergenza deliberato lo scorso 8 novembre e che seguiva le calamità delle settimane precedenti. Insomma i soldi ci sono e sono stati sbloccati in tempi utili per dare risposte agli operatori turistici del territorio in vista dell’arrivo della bella stagione”.

“Sarebbe bastato navigare in rete – sostiene il parlamentare della Lega- per trovare le dichiarazioni rilasciate dal Governatore Enrico Rossi che esprimeva la propria soddisfazione per il via libera al piano di interventi di ripristino delle spiagge danneggiate dalle mareggiate, che tra il 28 ed il 30 ottobre scorsi, avevano colpito il litorale toscano. Se poi questo fosse costato fatica, allora sarebbe bastata una semplice telefonata per evitare una brutta figura gettando discredito su chi, a Roma, si sta impegnando per il nostro territorio, grazie anche ad un Governo che, a differenza di quello precedente, è sempre attento alle dinamiche della Maremma”.

Sulla vicenda, e a sostegno dell’onorevole Lolini, interviene anche il segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi. “Leggendo le affermazioni dei consiglieri orbetellani – sostiene il segretario- risulta facile capire perché gli elettori, dopo cinque anni di governo, abbiano sonoramente spedito il Pd all’opposizione. La minoranza lagunare può stare tranquilla, perché l’onorevole Lolini lavora a stretto contatto con il presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna che, proprio venerdì scorso, lo aveva elogiato pubblicamente durante l’inaugurazione della sede della Lega per l’impegno ed il contributo dato per sbloccare i fondi destinati ai ripascimenti della costa. Il nostro partito ed i nostri rappresentanti, evidentemente, al territorio prestano attenzione, cosa cui, nel Pd, probabilmente, sono poco abituati”.