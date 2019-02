Ripascimento: «Cantieri ancora bloccati e stagione a rischio. Lolini pensi a lavorare meglio»

GROSSETO – «Voglio esprimere il nostro stupore nei confronti delle dichiarazioni dell’onorevole Lolini e del segretario della Lega Ulmi in risposta al comunicato dei consiglieri del Partito Democratico di Orbetello» a dirlo è il segretario territoriale del Partito Democratico, Gesuè Domenico Ariganello.

«Di una cosa sono certo – prosegue il segretario – i consiglieri hanno letto bene la delibera del Consiglio dei Ministri che stanzia ulteriori risorse per 10 Regioni e 2 Province Autonome, ma che non riguarda l’approvazione del Master Plan predisposto dalla Regione né, tantomeno lo sblocco delle procedure per l’affidamento dei lavori per i quali deve essere emesso un apposito decreto del Presidente del Consiglio».

«Senza tale decreto – conclude Ariganello – i lavori non potranno essere eseguiti in tempi utili per salvare la stagione: questa è la verità. L’onorevole Lolini, dal canto suo, nel dare comunicazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio, l’aveva presentata come risolutiva, attribuendosene il merito. Bene, quindi, per le ulteriori risorse, ma l’onorevole Lolini lasci stare le polemiche e si impegni per raggiungere il risultato, essendo parte della maggioranza di governo».