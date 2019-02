Reddito cittadinanza: si teme il caos agli sportelli postali. Vertice in prefettura

GROSSETO – In vista del 6 marzo data in cui sarà possibile fare richiesta per il reddito di cittadinanza, la misura di welfare messa in campo dal Governo Conte, anche in provincia di Grosseto si temono disagi, code e disservizi agli sportelli postali. Per questo il prefetto Cinzia Torraco ha convocato in riunione comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

«Alla riunione – spiega la prefettura – hanno partecipato il vicario del questore, i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri, il Comune di Grosseto con l’assessore Turbanti e l’amministrazione provinciale con l’assessore Ceccherini, i responsabili regionali e provinciali di Poste Italiane. Presenti anche alcuni Sindaci e rappresentanti dei Comuni con maggiore presenza di sportelli, Follonica, Orbetello, Massa Marittima, Monte Argentario, Roccastrada, Gavorrano, Castel del Piano, Arcidosso».

«Obiettivo dell’incontro – illustra la nota – condividere le procedure programmate per la presentazione della domanda, per prevenire eventuali disagi o disservizi presso gli sportelli postali. Al riguardo, Poste ha ricordato che la domanda si potrà presentare da mercoledì 6 marzo p.v. presso qualsiasi ufficio e nei consueti orari di sportello. Si ricorda che non è prevista una graduatoria in base all’ordine e orario di presentazione della domanda».

«Comunque, per agevolare l’attività degli operatori – conclude la prefettura – è stata prevista la ripartizione per lettere, benché non vincolante e la domanda potrà essere presentata anche dopo il 31 marzo. Successivamente, gli aventi diritto riceveranno una comunicazione personale che indicherà lo sportello presso il quale ritirare la “card”».