«Quello è un lupo» riprende l’animale che fugge e fa denuncia alla Forestale

BRACCAGNI – Un lupo? Un cane? Dal video non è chiaro, mentre chi ha fatto denuncia ai carabinieri forestali non ha dubbi, si tratterebbe di un lupo. Le immagini sono state girate tra il Bozzone e Braccagni questa mattina da un appartenente del gruppo di controllo di vicinato San Guglielmo.

Le immagini sono state riprese nella zona poco prima del fiume Bruna, sulla sinistra. «Si tratta del terzo avvistamento nella zona, nel giro di un mese e mezzo – afferma Sergio Rubegni – il primo a Badia Vecchia, il secondo tra Buriano e Vetulonia, in località La Valle, in cui sono stati avvistati due tipi di lupi o ibridi». A questi si aggiunge però anche un avvistamento sulla strada del Bottegone, sempre nei dintorni di Braccagni. In quel caso si trattava però di due lupi cecoslovacchi scappati da casa. Rubegni ammette che, in alcuni casi, si potrebbe trattare anche di cani «ma la segnalazione è comunque doverosa».