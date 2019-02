Primarie Pd, Roberto Giachetti a Grosseto: «Pronti a vincere»

GROSSETO – «Puntiamo al 50,1% per arrivare in assemblea con la maggioranza». Così Roberto Giachetti, candidato alla segreteria del Partito democratico, ha salutato oggi le persone che lo hanno incontrato questo pomeriggio a Grosseto nella sala della Fondazione Il Sole. Giachetti è arrivato in città dopo l’incontro di Scarlino, dove nella zona industriale della Botte ha incontrato gli imprenditori.

«Siamo qui per rivendicare – ha detto Giachetti – il lavoro fatto in questi anni. I governi Renzi e Gentiloni hanno preso il Paese quando era in ginocchio e hanno ottenuto risultati importanti. C’è bisogno di andare avanti sulla strada delle riforme e noi stiamo girando l’Italia per portare avanti questo messaggio. Possiamo farcela».

All’incontro erano presenti anche i quattro candidati all’assemblea nazionale per la mozione legata a Roberto Giachetti e Anna Ascani: Gesuè Ariganello, Francesca Scopelliti, Tommaso Emiliani e Gisella Ginanneschi.