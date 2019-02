Poker casalingo degli Allievi del Grosseto: Pitigliano abbattuto con quattro marcatori diversi

GROSSETO – Diciassettesima vittoria degli Allievi provinciali del Grosseto, che strapazzano il Pitigliano con un 4-0 casalingo e restano saldamente in testa. Gara subito in discesa per i biancorossi che sfruttano al meglio le doti balistiche di Marraccini, a segno dopo 9 minuti con un calcio di punizione. Gli ospiti incassano il colpo, ma si ricompattano e al termine del primo tempo prevale il minimo scarto in favore del Grifone. Nella ripresa i biancorossi rompono gli indugi e chiudono il match: pronti via e Fregoli insacca il raddoppio su mischia. A completare il quadro delle segnature ci pensano Alberti e Pratesi con un tiro da fuori area.

GROSSETO-PITIGLIANO 4-0

GROSSETO: Coppola, Angioloni, Mascelloni, Marraccini, Fregoli, Sacchini, Alberti, Carpentiero, Cerretti, Ottaviani, Pratesi. A disposizione: Cacciabaudo, De Michele, Maiorana, Lucattini, Riitano, Valente, Rotondo, Torti, Filippi.

PITIGLIANO: Re, Arcangeli, Caratelli, Laconi, Baldelli, Gasperini, Ceppodomo, Chioccia, Ciacci, Krasinski, Qama. A disposizione: Crociani, Magrini.

MARCATORI: 9’ Marraccini, 6′ st Fregoli, 9’ st Alberti, 17’ st Pratesi.