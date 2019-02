Masterclass al palasport di Paganico con lo zumba jammer Raffaele Verrillo

PAGANICO – C’è un grande protagonista dello zumba fitness, in Italia e nel mondo, nell’appuntamento di domenica 3 marzo al palasport di Paganico. Alle 16, per una masterclass da non perdere, sul palco Raffaele Verrillo, lo zumba jammer del momento, appena rientrato da uno dei suoi lunghi tour negli Stati Uniti con tante tappe sold out.

L’evento è stato organizzato dalle zin ospitanti Elisabetta Urgelli e Consuelo Beligni, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Civitella Paganico che ha concesso l’impianto di via Malavolti. Sono attesi istruttori da tutta la Toscana che parteciperanno all’evento insieme ai loro allievi. A testimoniare l’importanza dell’evento anche la presenza dell’angolo “Zumba Wear”, lo shop ufficiale che si muove solo per gli appuntamenti più importanti in Toscana.

Per informazioni 3296133604 e 3483268362.