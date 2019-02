La Maregiglio Gea piega l’Argentario, niente finale regionale per le Under 14

GROSSETO – La Maregiglio Gea Under 18 firma un’altra bella impresa, imponendosi nettamente per 66-48 nel derby con l’Argentario Basket secondo in classifica. I biancorossi di Pablo Crudeli hanno confermato contro una delle big del girone F di attraversare un periodo di condizione particolarmente strepitoso.

Nel duello contro i santostefanesi, Grosseto parte bene e raggiunge un vantaggio di sette punti, ma a causa di una serie di palle perse chiude i primi dieci minuti sopra solo di 1, 16-15. Stesso discorso nel secondo periodo, con la Gea avanti fino a +8, prima del mini-break degli ospiti che vanno all’intervallo lungo sul -3. Nel terzo quarto Crudeli cambia difesa e la squadra ne beneficia, grazie ai canestri di Piccoli e Gruevski, allungando fino al 46-35.Terzo tempo Piccoli e Gruevski portano la Gea sul più 9. Il cambio di difesa di coach Crudeli si rivela efficace e i nostri allungano 46/35. L’ultimo periodo del derby è tutto di marca Maregiglio: i biancorossi concedono pochissimo agli avversari e vanno a canestro con quasi tutti i suoi giocatori e in particolare Piccoli, Burzi, Gruevski e Bassi. Finisce così con più che meritato successo di 18 punti. In classifica la Maregiglio aggancia Argentario e Team 90 Grosseto, che hanno però una gara in meno. Venerdì prossimo ultima di regular season a Follonica.

16° turno Maregiglio Gea Grosseto-Argentario Basket 66-48

MAREGIGLIO GEA: Tamberi 2, Martens, Baffetti 5, Scarpino 3, Pieri 6, Muntean 2, Burzi 10, Gruevski 6, Bassi 4, Scurti 3, Bocchi 3, Piccoli 22. All. Pablo Crudeli.

ARGENTARIO: Terramoccia, Alocci, Avvento 6, Sciortino 11, Calisi, Wongher, Picchianti 13, Moreschi, Perillo, Poggi 2, Germani 10, Benedetti 6. All. Marco Giovani.

ARBITRO: Mario Faisal.

PARZIALI: 16-15, 30-27, 46-35, 66-48.

Niente finale regionale per le Under 14 della Gea impegnate a San Vincenzo nelle qualificazioni del torneo 3 vs 3. Sofia Tanganelli, Rachele Di Stano, Alice Panella e Linda Vinci sono arrivate seconde nel loro girone, vincendo il primo incontro per 3-0, perdendo il secondo 6-16 e vincendo l’ultima per 17-3. La Gea Basketball il prossimo 24 marzo sarà dunque rappresentata in finale solo dalle Under 13.