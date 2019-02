Incidente sull’Aurelia: due persone ferite gravemente. Strada chiusa

CAPALBIO – Ci sono alcune persone ferite, tre dalle prime indiscrezioni, due delle quali in modo grave, nell’incidente avvenuto pochi minuti fa dopo l’uscita per Capalbio, sull’Aurelia, più o meno all’altezza di Pescia Fiorentina. Due le auto coinvolte, ma non è ancora chiaro cosa sia successo, se si sia trattato di un frontale o di un tamponamento. Le persone ferite sono due uomini di 49 e 87 anni.

L’incidente è avvenuto nella corsia nord. Al momento la strada è chiusa nei due sensi di marcia per consentire i soccorsi: resterà chiusa per la prossima mezz’ora. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Orbetello e i Vigili del fuoco.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda «prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148».

Notizia in aggiornamento