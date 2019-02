ARCIDOSSO – Incidente questa mattina all’alba, intorno alle 5,30, sulla strada del Cipressino. Un’ambulanza, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata nelle zona della Zancona, comune di Arcidosso.

Sul posto, per mettere in sicurezza il mezzo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti gravi.