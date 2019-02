Il web come risorsa per le imprese: iscrizioni ancora aperte al seminario di Cna Grosseto

GROSSETO – Il 28 febbraio focus su l’”Imprenditore digitale”, mentre l’8 marzo si parla di marketing 4.0.

Ancora pochi posti disponibili per seminari finanziati dalla Regione Toscana.

Ancora pochi posti disponibili per iscriversi ai seminari dedicati al web, finanziati dalla Regione Toscana e realizzati da Cna Servizi e da Eurobic Toscana sud. E’ in programma per giovedì 28 febbraio, infatti, l’incontro “L’imprenditore digitale: scelgo ed uso la tecnologia web”: appuntamento nella sede di Cna Grosseto, in via Birmania 96, dalle 15 alle 19 (iscrizioni fino a domani, martedì 26 febbraio).

Mentre il seminario “Il marketing 4.0: uso del digitale per customizzare la propria azienda” si terrà venerdì 8 marzo, dalle 15 alle 19, presso la sede di Certema Ricerca e Innovazione, strada provinciale del Cipressino, Borgo Santa Rita (Cinigiano). C’è tempo fino mercoledì 6 marzo per iscriversi a questo secondo appuntamento.

I due seminari sono finanziati dalla Regione nell’ambito del progetto “KSC & Etrepreneurship 4.0 Knowledge – Skills – Competences 4.0 nella roadmap per l’economia digitale della Toscana sud Siena/Grosseto” e con le risorse del Por Fse Toscana 2014 – 2020 .

Saranno trattati temi che spaziano dal piano nazionale Industria 4.0 alla strategia della Regione Toscana e le misure previste per agevolare gli investimenti in nuove tecnologie e ricerca, agevolazioni e finanziamenti.

Possono partecipare agli incontri imprenditori, amministratori unici di aziende e componenti di consigli di amministrazione con compiti gestionali di imprese che hanno sedi legali o operative nel territorio della regione. Le domande di partecipazione devono essere secondo le modalità indicate sul sito www.bictoscanasud.it area “corsi”.

Per informazioni e assistenza nelle modalità di presentazione delle richieste è possibile rivolgersi a Cna Servizi,dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13 e dalle 15 alle 18.30.

Tel: 0564/452909 e-mail: formazione@cna-gr.it