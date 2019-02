Il Veliero batte La Stecca e allunga in classifica, Panetteria Maremma continua a salire

GROSSETO – L’undicesimo turno del campionato di calcio 7 over 35 Csen ha visto l’allungo del Ristorante Il Veliero in classifica. Gli orbetellani infatti, vincendo lo scontro diretto contro La Stecca, sono andati in fuga, con 4 lunghezze di vantaggio proprio su La Stecca, battuta con doppietta di Wongher e gol di Benocci e baggiani, mentre i Veterani Sportivi hanno agganciato il secondo posto grazie alla grande prova contro il Napoli Maremma: decisive le doppiette di Magaddino e Spampani.

Il Bar Porta Vecchia torna a muovere la classifica nell’1-1 contro il Finanzia e Friends, mentre continua a risalire il Panetteria Maremma che ha la meglio del Panificio Arzilli nel derby dei fornai. Decisivo Ferrari in attacco e Cianti a centrocampo. La classifica: Ristorante Il Veliero 24, La Stecca 20, Veterani Sportivi 20, Napoli Maremma 19, Bar Porta Vecchia 13, Panetteria Maremma 13, Finanzia e Friends 12, Panificio Arzilli 3. La classifica marcatori: 14 Savelli (Veterani Sportivi), 14 reti Battistini (La Stecca), 13 D’Andrea (Napoli Maremma), 12 Zerbini S. (Bar Porta Vecchia).

7-3

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Spampani, Savelli, Magaddino, Angeli, Nardi, Lorenzetti, Bugelli.

NAPOLI MAREMMA: Canu, Leonetti, Latina, Mauro, Falcone, Rotondo, Cantagallo, Basilicata, Manzo, Casolaro.

Marcatori: 2 Spampani, 2 Magaddino, Angeli, Bugelli; Basilicata, Cantagallo, Leonetti.

0-4

LA STECCA: Cuneo, Cantalino, Santiloni, Gallorini, Balducci, Falciani, Sacchini, Biagetti.

RISTORANTE IL VELIERO: Fortunati, Monaci, Bonucci, Wongher, Troncarelli, Benocci, Baggiani.

Marcatori: 2 Wongher, Benocci, Baggiani.

1-1

BAR PORTA VECCHIA: Tullo, Argiolas, Zerbini R., Becchi, Bagnoli, Zerbini S., Silvestre.

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Dalle Nogare, Di Marino, Ottobrino, Acerra, Rossi, Svetoni, Somma, Orusei.

Marcatori: Bagnoli; Dalle Nogare.

6-2

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cianti, Cipriani, Gambelli, Allegro, Ferrara, Ciavattini, Siveri.

PANIFICIO ARZILLI: Baiamonte, Ottaviani, Pastorelli, Narducci, Notaro, Parricchi, Luci, Hoxha, Condomiti.

Marcatori: 2 Cianti, 2 Ferrara, Ciavattini, autorete Narducci; Notaro, Parricchi.