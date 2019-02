I master biancorossi sorridono ad Ancona: tre volte sul podio tricolore

GROSSETO – Trasferta positiva per gli over 35 dell’Atletica Grosseto Banca Tema, impegnati ad Ancona nei campionati italiani master indoor. Arrivano infatti tre medaglie, due argenti individuali e un bronzo nella staffetta. Sul secondo gradino del podio riesce a salire Federico Fedi, in 9″63 nei 60 ostacoli. Al femminile conquista lo stesso piazzamento nei 3000 di marcia Sandra Franceschini, argento SF45 con 16’58″88. Una soddisfazione collettiva è invece quella della staffetta 4×200 SM40, terza con Giuseppe Acampa, Marco Gaggioli, Federico Fedi e Maurizio Finelli in 1’43″70.

Tra gli altri risultati settimo Vincenzo Gaggioli nell’alto SM65 a quota 1.27, dodicesimo Sergio Mori sui 1500 SM40 con 5’02″03, 17° Marco Gaggioli nei 60 SM35 in 7″72 e 23° Benedetto Baiano sugli 800 SM50 con 2’28″12.