Gavorrano, successo dei Giovanissimi regionali contro l’Oltrera. Tutti i risultati del settore giovanile

BAGNO DI GAVORRANO – Un altro weekend di agonismo per le squadre giovanili del Gavorrano, archiviato fra successi e cadute. Non va bene agli Allievi regionali minerari, con il Monteriggioni che con un gol per tempo ne interrompe la striscia positiva. Buona prestazione del team di Trentini ma la formazione senese si è dimostrata più quadrata e alla fine è riuscita a spuntarla.

Allievi regionali, Monteriggioni-Gavorrano 2-0

MONTERIGGIONI: Federici, Pagana (7′ Pioli), Bandini (19′ st Giorgetti), Castiglione, Stabile, Ferretta (40′ st Shullazi), Hoxhadj (22′ st Provvedi), Neri, Bottoni. A disposizione: Federici, Bianchi, Sabaly, Vannini, Cappelli, Camarri. All. Alfonsoi Muca.

GAVORRANO: Brunelli, Capitani (3′ st Mugnaini), Adami (31′ st Toninelli), Avenoso, Chiodo, Curcio, Sili (24′ Marchionni), Haxhini (30′ st Carrella), Palmieri (19′ st Zanaboni), Cordovani, Rubegni. A disposizione: Barbanera. All. Walter Trentini.

ARBITRO: Alberto Gennai.

MARCATORI: 16′ Neri; 17′ st Hoxhadj.

NOTE: espulsi Curcio e Federici.

Una rete ad inizio ripresa condanna invece gli Allievi interprovinciali sul campo dell’Orlando Livorno. All’Armando Picchi i rossoblù hanno giocato alla pari con gli avversari e solo la zampata di Bianchi li ha costretti alla resa.

Allievi interprovinciali, Orlando-Gavorrano 1-0

ORLANDO: Angeli, Iacoponi, Natali, Pardini, Mariotti, Zampini, Sarri, Di Bartolo, Morejra Lupo, Bianchi, Zaccagna. A disposizione: Bagnoli, Cantera, Darindau, Lahmouz, Uri, Ballini, Campinoti.

GAVORRANO: Cacialli, Piscopo, Caronia, Russo, Pazzagli, Confortini, Bloise, Gesi, Biagetti, Centrella, D’Argenzio. A disposizione: Toninelli, Di Lorenzo, Ciccotti, Spasante.

MARCATORI: 10′ st Bianchi.

I Giovanissimi regionali di Patrizio Marconi mettono in tasca una vittoria importantissima per 2-0 a spese dell’Oltrera. I giovani rossoblù, dopo il bel pareggio infrasettimanale con la Poggibonsese, hanno centrato l’obiettivo che si erano posti al termine di un’ottima partita. Decidono le reti di Mancinelli nel primo tempo e di Madonna su rigore nella ripresa.

Giovanissimi regionali, Gavorrano-Oltrera 2-0

GAVORRANO: Ioele, Chelli, Temperini, Guarino (Arena), Cappellini, Giansoldati, Mancinelli (Cecchetti), Pagnini, Guidi (Antonini), Quinzi (Vecchioni), Madonna. A disposizione: Boe, Olivato, Felici. All. Patrizio Marconi.

OLTRERA: Menicagli, Gatton, Fontanelli, Masini (Panicucci), Andreuzzi, Ambrosini (Corsini), Pelliccia, Pagliai (Salvadori), Casale, Masoni, Saponara. A disposizione: Natola, Terraschi, Orlandini. All. Argenti.

ARBITRO: Gallinario.

MARCATORI: 13′ Mancinelli, 16′ st (rig.) Madonna.

Sconfitta casalinga per l’undici dei Giovanissimi provinciali, superati, al Bandaccheri dall’Albinia che s’impone con un bugiardo 3-1. Partita giocata con il cuore dai gavorranesi, contro la terza in classifica. con qualche imprecisione ed un po’ di sfortuna che hanno condizionato il risultato bugiardo. Nel primo tempo locali in doppio vantaggio con Sarzilla e Fusini a segno al 25′ e il 36′; nella ripresa Felici accorcia le distanze per gli ospiti ma verso la mezz’ora arriva la rete di Stagnaro su rigore.

Per gli Esordienti 2006 ottima prestazione del Gavorrano a Grosseto contro l’Us nei tre tempi disputati con 2 vittorie ed una sconfitta.

Gli Esordienti 2007 di Claudio Bartaletti tra recuperi e la gara della settimana hanno vissuto una settimana con grandi successi, per ultimo quello contro il Massa Valpiana con 3 vittorie in tre tempi.