Candidato a sindaco smentito: «Rottura palese nel centrosinistra. Il segretario Pd si dimetta»

SCARLINO – «Il centrosinistra scarlinese è in evidente difficoltà: la confusione sul nome del candidato sindaco palesa rotture interne. La segreteria locale del Pd dovrebbe dimettersi» a dirlo è Forza Italia di Scarlino

«La confusione che regna sul nome del candidato sindaco del centrosinistra – prosegue Forza Italia – denota un malcontento diffuso che aleggia da tempo su quella parte politica. I cinque anni di Marcello Stella alla guida del nostro Comune sono stati un fallimento, e non è solo Forza Italia a constatarlo, ma anche lo stesso Pd considerati i forti dubbi su una sua candidatura bis. Così escono nomi che poi vengono smentiti il giorno dopo: prima si parla di Sergio Gaggioli come scelta del Partito Democratico, dopo poche ore lo stesso partito smentisce quel nome, dichiarando che ancora gli accordi sono da definire. Tutto questo non considerando la variabile Maurizio Bizzarri, ex sindaco di Scarlino, che vorrebbe, o forse potrà, rientrare in gioco».

«Non si pensa quindi al bene del Comune – aggiunge Forza Italia – il Pd continua a concentrarsi sui soliti giochi di potere che purtroppo lo caratterizzano da sempre. Una poltrona che fa gola a molti, e quindi si litiga internamente fino a dare in pasto alla stampa un nome per poi ritrattare poco dopo. Solo per questo la segreteria locale del Pd dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni in quanto ha creato una situazione che ha dell’assurdo dimostrando tutta la sua incapacità nel gestire questa tornata elettorale».

«Scarlino – conclude la nota degli azzurri – ha bisogno di interventi immediati, ma soprattutto di tornare a essere un luogo vivo; il sindaco Stella ha fallito gli obiettivi del suo mandato ma il suo operato è stato avallato per cinque anni da un Pd connivente e questo è sotto gli occhi di tutta la cittadinanza. Forza Italia è a disposizione: siamo pronti a prendere in mano le redini del nostro Comune assieme al centrodestra e al mondo civico perché si cambi rotta con un progetto fattibile e quindi concreto».