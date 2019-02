Vittoria ossigeno della Luca Consani col Rosignano: 3-0 e balzo in classifica

GROSSETO – Successo e bel salto in avanti in classifica per la Luca Consani Grosseto, che si impone sul Volley Rosignano per 3 set a 0 dopo la quarta di ritorno e conta quattro punti in più rispetto al girone di andata.

Il team del presidente Riccardo Tinacci si presentava alla vigilia del match consapevole che una vittoria ai danni del Rosignano avrebbe permesso di continuare il cammino verso l’obiettivo salvezza e così è stato, un 3 a 0 bello e combattuto, con i parziali di 25-20, 27-25 e 25-20. Grossetani in campo con Arienti al palleggio, capitan Festelli opposto, al centro Giuliani e Martinelli, di banda Loprieno e la giovane Biagioli, con i liberi Franzese e Tocci. L’inizio della partita è all’insegna dell’equilibrio, difese ben organizzate e attacchi che si contrappongono contribuiscono a rendere incerto il risultato fino a metà set quando la migliore ricezione permette ad Arienti di smistare a piacimento per gli attacchi vincenti di Biagioli e Loprieno, che insieme ai muri vincenti di Martinelli e Giuliani, contribuiscono a chiudere il set per 25 a 20.

La seconda frazione si apre però con l’infortunio di Arienti che in un estremo tentativo di recupero di un pallone sbatte violentemente la testa sul parquet, costringendo Coach Spina alla sostituzione con Martina Biondi. La frazione riprende e il gioco si fa ancora più incerto ed emozionante, il Rosignano non demorde, ma le biancorosse non si fanno intimorire, le difese e le ricezioni dei due liberi Tocci e Franzese sono più che positive consentendo di controbattere il gioco delle avversarie, che però hanno l’occasione di chiudere la frazione portandosi in vantaggio per 25 a 24 ma, lo spirito e la concentrazione delle grossetane fanno la differenza, Biondi ottimizza le ricezioni della difesa mettendo in condizione Festelli e compagne di siglare attacchi vincenti che la chiudono a nostro favore per 27 a 25.

Il terzo set prosegue come i precedenti, gioco sempre avvincente e altalenante, le due squadre si equivalgono in tutte le fasi di gioco, ma è sempre il sestetto di mister Spina con il rientro in campo di Arienti, a prevalere sulle avversarie e aggiudicarsi il parziale per 25 a 20, conquistando la vittoria del match e i tre punti preziosissimi per classifica e salvezza. La formazione della Luca Consani Grosseto: Giulia Loprieno, Jolye Tocci, Greta Giuliani, Ilaria Arienti, Arianna Grechi, Francesca Festelli, Fortuna Franzese, Martina Biondi, Sofia Martinelli, Camilla Giovannelli, Sara Biagioli e Jasmin Danaila. All. Stefano Spina, dirigente Fausto Morandi.