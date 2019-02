Un uomo di 79 anni e un bambino di 7 soccorsi dalla Croce rossa al carnevale

FOLLONICA – La croce rossa di Follonica è intervenuta per soccorrere due persone, un bambino di 7 anni e un uomo di 79 che si sono sentiti mali al carnevale follonichese, sul lungomare Carducci. Il primo, un bambino originario di Arezzo, è rimasto infortunato, mentre l’uomo ha avuto un malore, forse per un calo della pressione.

In entrambi i casi è intervenuto il medico di servizio alla manifestazione. Il dottore ha valutato le condizioni e stabilito il trasporto alla pediatria di Grosseto per il bimbo e una osservazione a bordo di una ambulanza per l’altra persona.

«Durante le sfilate del Carnevale la Croce rossa italiana di Follonica ha assicurato il servizio sanitario con otto squadre a piedi e tre ambulanze, dislocate in vari punti del percorso assicurando la copertura completa di tutto il territorio interessato dalla manifestazione – ricordano David Macciò e il presidente Giorgio Lolini -. Nelle due precedenti sfilate si erano verificati altri piccoli interventi, prevalentemente per malori di lieve entità e cadute accidentali, tutte trattate sul posto senza il successivo trasporto in Ospedale».