Qualificazioni ai nazionali e personal best, soddisfazione dell’Atletica Follonica ai regionali di cross

EMPOLI – Buoni risultati per i talenti dell’Atletica Follonica ai campionati regionali di cross a Lucca. Al Parco Serravalle Matilde Fabriani ancora protagonista con un buon settimo posto e la conquista del pass per gli Italiani di cross in programma a Venaria Reale a Torino il 10 marzo.



Domenica più che positiva anche i Cadetti azzurri, tutti al primo anno di categoria ma bravi a piazzarsi sesti nella classifica a squadre con Matteo Berardi, Gioele Pietrini, Filippo Cappellini, Lorenzo Marconi, Matteo Presenti e Samuele Cresti. Tra i ragazzi quinto un grandissimo Bahru Abbott, con un finale tutto in rimonta.



Si fanno valere le ragazze tra le 180 partenti: Dera Abbott arriva undicesima e bravissima anche la futura velocista Elisa Mastrocola. Migliora ancora Gabriele Pasquini nei 10 km, conclusi in 39’20” su un difficile e impegnativo percorso saliscendi.

Un plauso al presidente Claudio Mariotti che ha accompagnato tutto il team e agli allenatori Elisa Faucci, Claudio Guccini e Marco Mattesini.