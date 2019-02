Le Under 21 del Santa Croce prevalgono 3-1, sconfitta senza alibi della Pallavolo Follonica

SANTA CROCE SULL’ARNO – La Pallavolo Follonica Hotel Parrini cade anche a Santa Croce sull’Arno contro l’Under 21 Lupi Santa Croce, che prevale 3-1.

Per le azzurre di coach Rossano Rossi è la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko patito al Palagolfo nel turno precedente contro Calci. Ma stavolta è un ko che fa decisamente male, perché rimediato contro una squadra al terzultimo posto in classifica e perché arriva – inaspettato – al termine di una partita che il sestetto follonichese avrebbe dovuto vincere per continuare a coltivare ambizioni playoff. E a poco vale l’alibi di aver dovuto rinunciare a una componente fondamentale della squadra come Emma Zanolla, costretta a dare forfait a pochi minuti dall’inizio. Il primo set è subito delle padrone di casa, Follonica riesce a raggiungere il pari nel secondo ma è un’illusione: terza e quarta frazione di gioco sono del Santa Croce.

“Fa male perdere in questo modo contro un’Under 21 terzultima in classifica – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli –. Evidentemente le nostre giocatrici sono scese in campo senza la concentrazione necessaria, pensando di affrontare una partita facile, dal risultato scontato a nostro favore. Il campo ha detto che non è mai così. E abbiamo pagato. È vero, ci è mancata una giocatrice mportante come Zanolla, ma il valore della nostra squadra è tale che non avremmo dovuto farci soprendere. Adesso la situazione si fa difficile: altro che playoff, se continueremo a giocare così dobbiamo pensare a salvarci il prima possibile”. La Pallavolo Follonica torna in campo sabato 2 marzo alle 21 al Palagolfo contro il Luca Consani Grosseto.

Under 21 Lupi Santa Croce-Pallavolo Follonica 3-1 (25/22; 19/25; 25/18; 25/23)

Pallavolo Follonica: Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Paradisi, Pierozzi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi.

I risultati della 17esima giornata – Serie C girone A:

Pallavolo Delfino Pescia-Pallavolo Cascina 1-3

Fanball Il Discobolo-Lupi Estintori San Miniato –

Entomox Peimar Calci-Errepi Mtk Grosseto 3-0

Luca Consani Grosseto-Volley Sei Rose Rosignano 3-0

Under 21 Lupi Santa Croce-Pallavolo Follonica 3-1

Baia del Marinaio Volley Cecina-Volley Pantera Lucca 3-0

Under 21 Pediatrica Specialist-Flora Buggiano 2-3

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 48

Flora Buggiano 41

Pallavolo Cascina 37

Entomox Peimar Calci 33

Errepi Mtk Grosseto 28

Volley Pantera Lucca 27

Pallavolo Follonica 26

Volley Sei Rose Rosignano 23

Lupi Estintori San Miniato 22

Luca Consani Grosseto 20

U21 Pediatrica Specialist 18

U21 Lupi Santa Croce 18

Pallavolo Delfino Pescia 11

Fanball Il Discobolo 2