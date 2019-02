Le ragazze del Volley Vvf battono pronostici e Pallavolo Cascina: vittoria per 3 a 1

GROSSETO – Le ragazze del Volley Vigili del Fuoco di Grosseto stravolgono ogni pronostico e sconfiggono la seconda in classifica Pallavolo Cascina, imponendosi meritatamente per tre set a uno e con parziali di 25/23, 25/19, 23/25 e 25/23.

Scorrendo i punteggi dei quattro set, si capisce come la gara sia stata molto combattuta da una e dall’altra parte. Ma in questa occasione, la formazione grossetana ha mostrato una forza di carattere e una tale determinazione da annientare ogni resistenza del sestetto avversario sceso in Maremma convinto di fare bottino pieno. Invece la Pallavolo Cascina si è trovata a lottare contro una squadra come quella biancorossa che per la prima volta in tutta la stagione, non solo gioca una delle sue migliori partite, ma si dimostra molto forte caratterialmente. Nemmeno il set perso, il terzo, dopo essere passata in vantaggio nei primi due, riesce scalfire le sicurezze delle padrone di casa, che infiammano con le loro giocate il pubblico locale, accorso numeroso ad assistere al match.

Un successo prezioso per il sestetto allenato da coach Canapicchi che fa un passo avanti nella parte alta del girone e che colloca le biancorosse a poca distanza dalle squadre che le precedono in classifica come Pisa, lo stesso Cascina, San Miniato e Capannoli. Le atlete di Grosseto, ora devono dare continuità al successo ottenuto in questo fine settimana, ma sopratutto non deve restare un episodio isolato da ora fino alla fine della stagione.