Grifone sulle spalle di Gorelli: doppietta e tre punti fondamentali

CASTELFIORENTINO – Un immenso Gorelli si carica il Grifone sulle spalle e lo trascina al di là dell’ostacolo, consegnandogli il successo e il morale in vista delle prossime due gare casalinghe. Una zampata prima e una capocciata poi che ribaltano il vantaggio dei padroni di casa archiviando la pratica Castelfiorentino e lasciando invariate le distanze dal Fucecchio, secondo il classifica.

Senza Andreotti, Raito, Luci e Cantore, il Grosseto si schiera con il solito 442 a rombo, con Nunziatini in porta, Ciolli-Gorelli centrali con Sabatini a sinistra e Pizzuto a destra. Fratini, che vince il ballottaggio con Zagaglioni, davanti alla difesa, Cretella e Camilli mezz’ali e Pierangioli trequartista dietro a Vanni e Molinari.

La prima vera occasione passa dai piedi di Vanni, che conclude tra i guanti di Lisi dopo un contropiede cominciato da Pierangioli e passato anche da Cretella. Al 28’ altra occasione per il Grifone, che va al tiro con Pierangioli ma il portiere para. Nell’azione successiva biancorossi disattenti con il retropassaggio di Pizzuto che trova impreparato Nunziatini, il suo disimpegno per Ciolli è corto e il capitano entra in leggero contrasto con l’attaccante del Castelfiorentino: per l’arbitro è rigore, e tra lo sgomento degli ospiti Bianchi insacca il vantaggio dagli undici metri. Gli ospiti provano a reagire subito con Vanni, che di testa cerca l’angolo ma trova solo i guanti di Lisi. Al 38’ la punizione di Pierangioli viene toccata in calcio d’angolo dal solito Lisi, mentre tre minuti dopo ci prova anche Cretella con un tiro da fuori, parato a terra senza problemi. A fine primo tempo l’occasione più ghiotta arriva sui piedi di Camilli, servito ottimamente da Pierangioli, che dal dischetto spara alto gettando alle ortiche l’occasione più importante della partita. Si va a riposo con il Grosseto sotto di un gol e con il Fucecchio, impegnato sul campo del Piombino, in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa ci mette nove minuti il Grosseto a prendere le misure al Castelfiorentino, trovando il pareggio con una zampata sotto porta di Gorelli, servito da uno splendido traversone di Vanni. I biancorossi, totalmente rivitalizzati dal pareggio, sfiorano il vantaggio al quarto d’ora con Molinari, servito da Vanni, ma anticipato sotto porta. Al 27’ ci pensa ancora una volta Gorelli, di gran lunga uomo partita, a togliere le castagne dal fuoco sfruttando il lungo lancio su punizione di Pierangioli e mettendo in rete con una zuccata sul secondo palo il 2-1. Ultimi dieci minuti di sofferenza nei quali si vedono anche Zagaglioni e il giovane Villani. L’ultima occasione, al 49’, è per Cretella, che in contropiede riceve palla da Zagaglioni, rientra e prova il tiro a girare che finisce però alto sopra la traversa. Finisce così, con il ribaltone nel secondo tempo e i sei punti di distacco dal Fucecchio mantenuti. Adesso per il Grosseto le due gare casalinghe, con il San Miniato Basso e poi con il Fucecchio, che varranno una stagione intera.

Castelfiorentino-Grosseto 2-1 (1-0)

CASTELFIORENTINO: Lisi, Sarti, Alderighi (20’ st Calonaci), Agnorelli, Sarti, Trapassi, Fontani, Safina, Bianchi, Riccio (5’ st Anichini), Cioni. A disposizione: Nicita, Giordano, Naggar, Mencioni, Caccia, Pellegri, Campinoti. All. Giglioli.

GROSSETO: Nunziatini, Pizzuto, Ciolli, Gorelli, Sabatini, Cretella, Fratini, Camilli, Pierangioli (35’ st Zagaglioni); Molinari (23’ st Boccardi), Vanni (45’ st Villani). A disposizione: Cipolloni, Lepri, Consonni, Del Nero, Anselmi, Biancalani. All. Magrini.

Arbitro: Gallorini di Arezzo (Scanu del Valdarno e Venturi di Arezzo).

Reti: 29’ Bianchi, 8’ st e 27’ st Gorelli.