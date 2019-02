Grifone, le pagelle dei biancorossi contro il Castelfiorentino

NUNZIATINI 5,5: Pecca di ingenuità in occasione del passaggio a Ciolli che porta al rigore per il Castelfiorentino. Per il resto gara tranquilla dalle sue parti e poco da segnalare.

PIZZUTO 6: Partita abbastanza attenta. Nella ripresa prova anche a salire e a buttare di tanto in tanto qualche cross in area.

GORELLI 7,5: Devastante. Il Grifone fatica? Ci pensa lui con una zampata, prima, e con un colpo di testa, poi, che spiazza Lisi e si piazza sul secondo palo per il definitivo vantaggio biancorosso. Formidabile anche in difesa.

CIOLLI 5,5: Partita abbastanza attenta, peccato per quell’intervento un po’ troppo irruento che porta il direttore di gara a concedere il calcio di rigore.

SABATINI 6,5: Buona la prova del terzino sinistro. In difesa chiude con grande sicurezza sfruttando la propria velocità, mentre in attacco supporta l’azione cercando il cross non sempre preciso.

CRETELLA 6,5: In mezzo al campo lotta per due. Cerca anche la porta con il tiro da fuori, ma in questo periodo il mirino è un po’ sfalsato. Il suo apporto è comunque fondamentale per riprendere la gara in corso d’opera.

FRATINI 6: Disciplinato come al solito, incappa in una partita non del tutto positiva commettendo diversi errori soprattutto nel primo tempo. Cresce nella ripresa.

CAMILLI 6: Partita sotto tono. Poco prima del fischio di fine primo tempo sciupa davanti porta l’occasione d’oro. Si rifarà nella ripresa correndo come al suo solito, senza mai togliere il piede dall’acceleratore.

PIERANGIOLI 6,5: Prezioso nel far ripartire le azioni, soprattutto in contropiede. Serve a Gorelli l’assist del definitivo sorpasso biancorosso. (Al 35’ st ZAGAGLIONI 6: un quarto d’ora per sfogare la voglia di giocare, raddoppiando e velocizzando la manovra).

VANNI 6,5: Il suo lavoro è importante soprattutto per far salire la squadra. Suo l’assist per il primo gol di Gorelli che riapre la partita e lancia il Grifone verso i tre punti. (Dal 45’ st VILLANI 6: entra nei cinque minuti finali ma si ricava il tempo per conquistare con grinta un pallone importante e dare spunti futuri a mister Magrini).

MOLINARI 6: Attento nella costruzione del gioco, dimostra di trovarsi molto bene al fianco di Vanni. Sfiora, al quarto d’ora della ripresa, il gol sotto porta su assist di Vanni. (Dal 23’ st BOCCARDI 6: Questa volta il mister lo manda in campo in posizione più avanzata. Cerca qualche spunto senza però far valere troppo la propria vivacità).

MAGRINI 6,5: La squadra soffre e non mostra la solita grinta da capolista, soprattutto in avvio, ma ha il pregio di non scomporsi e di crederci fino alla fine. Gorelli fa il resto con la personale doppietta.