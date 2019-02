Fenati ferma il Gavorrano, una rete per parte in casa del Real Forte Querceta

FORTE DEI MARMI – Segno X come all’andata fra Gavorrano e Real Forte Querceta, in terra lucchese. Al Necchi Balloni il risultato finale è un 1-1 che lascia un po’ di amaro in bocca ai minerari, in vantaggio per gran parte del confronto e poi raggiunti a pochi minuti dalla fine. Al 13′ l’1-0 dei rossoblù firmato Placido, mentre il definitivo pari è opera di Fenati.

Praticamente invariato il gap fra i maremmani e la zona playoff, in un campionato sempre più equilibrato e con continui passi falsi delle società di alta classifica. Nota negativa per gli unionisti è l’infortunio di Lamioni per distorsione alla caviglia dopo pochi minuti di gioco.



“Rimane il rammarico per aver preso ancora una volta la rete nei minuti finali – commenta Marco Cacitti – ma il risultato è giusto. Nella ripresa siamo calati, non siamo stati capaci di creare occasioni e ci siamo abbassati troppo. Risultato comunque positivo, anche se potevamo essere a sei punti dalla vetta con un successo. Abbiamo comunque disputato un bel primo tempo, nel quale abbiamo fatto vedere buone cose. Purtroppo abbiamo perso Lamioni, che s’è infortunato in uno scontro di gioco, e la prossima settimana dovremo fare anche a meno di Federico Conti, ammonito: sarà squalificato, in quanto era in diffida».

REAL FORTE QUERCETA: Puccini, Maffini, Anichini, Fenati, Visibelli, Guidi, Amico, Di Leo, Falchini, Vignali, Bertoni. A disposizione: Agozzino, Dini, Ndou, Dinelli, Materazzi, Credendino, Canalini, Le Rose. All. Brachi.

GAVORRANO: Salvalaggio, Scognamiglio, Bracciali, Cerretelli, Bruni, Placido, Gomes De Pina, Grifoni, Jukic, Conti, Costanzo. A disposizione: Martelli, Capozzi, Molia, Pardera, Lamioni, Ferrante, Koci, Carlotti, Brunacci. All. Cacitti.

ARBITRO: Crescenti di Trapani; assistenti Pinna di Oristano e Pilleri di Cagliari.

MARCATORI: 13′ Placido, 39′ st Fenati.

I risultati del 29° turno: Aglianese-Scandicci 1-2, Bastia-Massese 2-1, Cannara-Tuttocuoio 2-0, Ponsacco-Sinalunghese 4-1, Prato-Viareggio 2-1, Real Forte Querceta-Gavorrano 1-1, San Donato Tavarnelle-Pianese 0-0, San Gimignano-Seravezza Pozzi 1-0, Sangiovannese-Ghivizzano 1-0, Trestina-Montevarchi 1-2.

La classifica: Seravezza Pozzi, Ponsacco, Ghivizzano 52 punti; Pianese e Montevarchi 51; Tuttocuoio 49; San Donato 48; Gavorrano 44; Cannara, Prato 40; Sangiovannese 39; Trestina 38; Aglianese e Bastia 34; Viareggio 33; Scandicci 31; Real Forte Querceta 30; Sinalunghese 25; San Gimignano 24; Massese 15.