FOLLONICA – È confermata la sfilata di oggi del Carnevale di Follonica. I carri scenderanno regolarmente in strada. Visto il maltempo e la giornata ventosa di ieri infatti i rioni hanno aspettato questa mattina per decidere se far sfilare i carri.

Oggi la giuria decreterà il vincitore, che verrà proclamato però domenica prossima, 3 maezo. I carri partiranno alle 14.30 anticipati dalla Syb Marching Band e dal gruppo libero Carnevalando. Confermata anche in questa domenica in piazza XXV Aprile l’area da destinare alle persone disabili non deambulanti o a ridotta capacità motoria che avranno diritto all’ingresso gratuito alla manifestazione.

Sul palco in piazza a Mare sarà presente la giuria che voterà carri e mascherate. Si ricorda infine che le biglietterie ed i varchi di accesso ed uscita al circuito di carnevale sono ubicati in via Bicocchi lato cancello ex Ilva, in via Bicocchi lato Petraia, in piazza a Mare lato Piccolo Mondo e in via Parri.