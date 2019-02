FOLLONICA – Terza domenica di sfilate per i carri del Carnevale di Follonica che quest’anno celebra la 52esima edizione. Tanta gente anche oggi per le strade della città del Golfo nella domenica decisiva, quella durante la quale la giuria ha scelto i vincitori tra gli otto rioni in gara per il miglior carro e la migliore mascherata.

Vincitori che saranno annunciati domenica prossima al termine della quarta sfilata, nella giornata che è stata ribattezzata della “proclamazione”. E oggi è stata anche la giornata in cui è stata festeggiata Miss Carnevale: la reginetta del Rione Senzuno, Sara Maionne, ha infatti sfilato con la prestigiosa fascia di “miss” conquistata domenica scorsa al termine della seconda giornata delle sfilate del carnevale.

Noi come sempre abbiamo seguito la manifestazione con le bellissime foto di Giorgio Paggetti.