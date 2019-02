Bomber Berti fa volare il Prato, l’Atlante Grosseto si arrende 8-5

PRATO – Al veleno anche la sedicesima di campionato per l’Atlante Grosseto, messo al muro 8-5 da un Prato trascinato da Berti, autore di un poker e capocannoniere del girone con ventiquattro centri.

I biancorossi partono bene con reti di Davide Senesi e Galindo, ma Vicininho e Berti ribaltano la situazione. A fine primo tempo gol per il giovane Falaschi e nel secondo anche di Gaetano Senesi e Cassioli, ma gli azzurri non si fanno agguantare e mettono i tre punti in cassaforte anche con le ciliegine finali di Vicininho e Laino.

PRATO: Laino, Vicininho, Benlamrabet, Berti, Scarinci, Buti, Rocchini, Birghillotti, Pitondo, Petri, Everton, Solazzo.

ATLANTE GROSSETO: Casagrande, Nanni, Cassioli, Falaschi, Muraca, Ottaviani, Galindo, Chiappini, Senesi D., Alex, Senesi G. All. Chiappini.

ARBITRI: Rossini di Firenze e Suellotto di Bassano del Grappa; cronometrista Zavanelli di Parma.

MARCATORI: 7′ Senesi D., 10′ Galindo, 13′ e 16′ st Vicininho, 16′, 19′, 2′ st e 3′ st Berti, 20′ Falaschi, 6′ st Scarinci, 11′ st Senesi G., 15′ st Cassioli, 19′ st Laino.

NOTE: ammoniti Galindo, Alex, Berti, Cassioli.